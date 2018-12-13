Один из крупнейших платежных сервисов в Объединенных Арабских Эмиратах UAE Exchange работает с ripple над созданием блокчейн-системы денежных переводов в Азию.

По словам CEO UAE Exchange Промота Мангхата, он рассчитывает на то, что система будет поддерживаться «одним или двумя банками в Азии», работающими с платежной сетью RippleNet, сообщает Ttrcoin .

«Блокчейн – это очень обещающая технология для нашей отрасли, но предстоит внести еще ряд доработок, прежде чем она будет готова для массового использования», - пояснил Мангхат.