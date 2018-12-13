МТС до конца 2018 года запустит специальный тариф для Интернета вещей на собственной сети NB-IoT, сообщил «Ведомостям» представитель МТС Алексей Меркутов. По его словам, эта сеть уже работает в 24 городах России, включая все города-миллионники, а дальше будет расширяться на регионы, где оператор увидит спрос.

МТС будет продавать фиксированные пакеты трафика в сети NB-IoT на год: 1 Мб за 150 рублей, 12 МБ за 350 рублей, 60 Мб за 800 рублей, также предусмотрен доступ к специальной онлайн-платформе, чтобы отслеживать всю статистику по устройствам. Тариф рассчитан на корпоративных заказчиков, а для частных лиц позже появятся отдельные продукты, обещает Меркутов.

NB-IoT — новый основной стандарт связи для развития Интернета вещей, отмечают эксперты. В сравнении с предыдущими стандартами его отличают энергоэффективность и способность передавать небольшие сообщения на высокой скорости.

По итогам 2018 года «ТМТ консалтинг» оценивает рынок подключений Интернета вещей в 108 млрд рублей, рассказывает гендиректор исследовательской компании Константин Анкилов. Сейчас на NB-IoT приходится около 0,1% рынка, поскольку технология еще слишком нова. Оставшиеся подключения делят между собой обычная сотовая связь (около 68% подключений), еще около трети — фиксированные проводные и беспроводные подключения, отметил Анкилов. Но, по его словам, если весь рынок подключений к 2022 году вырастет не более чем втрое, то подключения NB-IoT — более чем в 90 раз.

Дело в том, что NB-IoT благодаря высокой скорости передачи данных хорошо подходит для проектов «умного города», телемедицины и ряда других сфер.