Повышение цен на услуги домашнего Интернета , которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы, пишет «Коммерсант». С нового года поднимет цены один из старейших столичных провайдеров RiNet. Цены изменились и у крупнейшего в Москве провайдера «МГТС».

Провайдер RiNet с 1 января 2019 года повышает стоимость услуг, следует из его писем в адрес абонентов. Компания объясняет, что в 2018 году вступил в силу ряд инициатив, требующих «многомиллионных затрат»: в том числе закон о повышении НДС с 18% до 20%, «пакет Яровой» и поправки к постановлению правительства о взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. В RiNet уточнили, что речь идет о росте цен на 5%.

Об увеличении цен на домашний Интернет рассказали в социальных сетях и абоненты МГТС (94,7% принадлежит МТС). Повышение произошло в октябре и ноябре, составив 50 рублей за два месяца, следует из сообщений. Однако в МГТС не связывают это с «законом Яровой» и заявили изданию, что регулярно обновляют тарифы для соответствия запросам потребителей, в первую очередь по скорости. «Так, в ноябре мы увеличили скорость на некоторых архивных тарифах, цена на них изменена с 1 декабря», — уточнили в пресс-службе.

В регионах провайдеры начали повышать цены на 8–10% еще с мая: об этом предупреждали петербургский «Комфортел» и пермский «Дом.ru». В октябре о росте цен на домашний Интернет на 30 рублей с 1 ноября оповестил абонентов и «Ростелеком» . Индексация, по словам источника газеты в компании, касалась только архивных тарифов и должна пройти во всех регионах в ноябре – декабре.

Остальные московские провайдеры пока не объявляют о росте цен. Впрочем, необходимость повышения тарифов действительно назрела, констатирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Хотя провайдеры очень осторожны, и в условиях жесткой конкуренции большинство пока не повышает цены, очень многие думают об этом». При этом чаще компании не повышают цены напрямую, а вводят новые тарифы с большей скоростью и сокращают число дешевых, отмечает он.



В ноябре агентство Telecom Daily представило результаты опроса 100 интернет-провайдеров в крупных городах: более 52% их руководителей уверены, что в 2019 году поднимут цены в пределах 10% .

