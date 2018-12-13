В Новгородском универсальном коммерческом банке «Новобанк» завершен проект по внедрению мобильного банка на базе решения BSS .

ПАО УКБ «Новобанк» применяет решение BSS для обслуживания физических лиц. Адаптированный под бизнес-процессы Новобанка интернет-банк успешно используется частными клиентами. Массовое распространение мобильных гаджетов и рост популярности мобильных банковских приложений поставил вопрос о предоставлении клиентам востребованного канала обслуживания. Мобильный банк от BSS – это удобный и технологичный сервис, удовлетворяющий растущие потребности розничных клиентов в новом формате.

В ходе реализации проекта мобильный банк BSS был брендирован в соответствии с фирменным стилем организации. Значительную помощь в ходе реализации проекта оказали специалисты Новобанка, на которых легли новые задачи, возникшие в ходе проекта из-за изменения политик публикации мобильных приложений в магазинах компаний Google и Apple.

Вооружившись ярким слоганом «Свой банк в своем городе!» мобильное приложение Новобанка активно распространяется среди частных клиентов банка. «Удобное приложение. Работает быстро. Интерфейс прост. Легко найти нужную информацию. Платёж осуществляется быстро. Как клиент банка я доволен», - оставляют отзывы пользователи.

Мобильный «Частный клиент» Новобанка предоставляет физическим лицам возможности перевода денежных средств с карты на карту, со счёта на карту и со счёта на счёт. Используя мобильный банк, они могут оперативно оплатить услуги, найти любой банкомат и отделение, узнать новости банка. Для подключения мобильного банка клиентам необходимо скачать приложение в маркетплейсах App Store или Google Play, в зависимости от операционной системы своего смартфона. Открыть приложение, нажать кнопку «Войти в мобильный банк» и ввести полученные ранее логин и пароль в соответствующие поля.

«Мы рассчитываем, что новый и удобный канал обслуживания позволит существенно увеличить число клиентов, обслуживаемых дистанционно, - прокомментировал заместитель Председателя ПАО УКБ «Новобанк» Дмитрий Горячёв. - В дальнейшем мы намерены поступательно наращивать количество предоставляемых услуг. В планах банка реализация оплаты проездных на городском транспорте, погашение задолженностей по коммунальным услугам через ГИС ЖКХ, расширение информирования клиентов о состоянии исполнения распоряжений по оплате и событиях, связанных с информационной безопасностью».