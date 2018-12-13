Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов. Ключевое предложение — снизить предельные расходы на обслуживание долга с 15% до 10% от общих расходов регионов. Лимит годовых платежей на его обслуживание и погашение — 20% доходов бюджета региона, учитывая дотации. Такие поправки в Бюджетный кодекс в среду рассмотрело правительство, проект был одобрен, пишут «Ведомости».

Сами регионы Минфин предлагает классифицировать по трем группам риска. Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин. Со средним (расходы выше 5%) — согласовывать программы займов. Регионы из нерискованной группы освобождены от таких ограничений. Вернуться в такую группу регион может только спустя три года после того, как попал в зону риска.



Правительство ужесточает финансовый контроль за регионами в последние два года, отмечают аналитики S&P, но проблемы несбалансированности доходов и расходов и фискальных правил, которые не предотвращают накапливание долгов, до сих пор не решены.



Каждый год около 10 регионов превышают установленные правительством ограничения ­дефицита бюджета и долга, отмечали аналитики S&P. В самых сильных регионах качество управления доходами, расходами и долгом улучшается, но долгосрочное финансовое планирование ненадежно — регионам не хватает механизмов для противостояния волатильности налоговой базы.