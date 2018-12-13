Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду декабря составила 7,38% против 7,36% за третью декаду ноября. Такая информация приводится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Таким образом, за первую декаду декабря максимальная ставка повысилась на 0,02 процентного пункта. За ноябрь показатель увеличился на 0,33 п. п. Уровень максимальной ставки сейчас самый высокий примерно за год (значение за третью декаду ноября 2017 года равнялось 7,39%). Непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдается с третьей декады июля этого года.

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, в середине сентября этого года ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,5% годовых, что стало первым повышением ставки с декабря 2014 года. На октябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Московский Кредитный Банк (он вытеснил из топ-десятки Совкомбанк начиная со второй декады сентября), ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на декабрь ).