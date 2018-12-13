Клиенты платежной системы Blizko Связь-Банка с 14 декабря смогут отправлять трансграничные денежные переводы без комиссии, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Тариф «0%» распространяется на переводы в рублях, долларах США или евро в случаях, когда валюта оплаты перевода отличается от валюты выплаты. Конвертация суммы перевода производится по курсу платежной системы Blizko на момент отправки перевода. Информацию о доступных валютах для каждой страны и действующему курсу конвертации платежной системы Blizko необходимо уточнять у оператора пункта обслуживания платежной системы Blizko при оформлении трансграничного перевода в любую страну присутствия Blizko», — говорится в релизе.

Переводы осуществляются без открытия счета и доступны для получения через одну минуту с момента отправки в любом удобном пункте выплаты Blizko, напомнили в банке.