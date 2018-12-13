Международная платежная система UnionPay становится все более популярной во всем мире. UnionPay, основанная в 2002 году, выросла в одну из крупнейших в мире платежных систем, развивая партнерство более чем с 1800 институтами по всему миру. В настоящее время карты UnionPay принимаются в 170 странах и регионах и выпускаются в 49 странах и регионах. Эмитировав 7 млрд карт по всему миру, UnionPay обслуживает самую большую базу держателей карт. В Россию UnionPay пришла в 2007 году. Многие россияне и жители СНГ уже оценили удобство высококачественных, выгодных и безопасных трансграничных платежных сервисов UnionPay.

А теперь сделать трансграничный перевод на карту UnionPay можно в любой точке обслуживания Юнистрим. Данные переводы могут осуществляться на карты UnionPay, эмитированные как банками-резидентами КНР, так и банками-резидентами стран СНГ.

Сделать это просто: необходим только номер карты получателя, отправителю не нужно предоставлять никакой другой банковской информации. Зачисление средств на карту UnionPay через Юнистрим занимает максимум 1 минуту. Комиссия при пополнении — от 0%.

«Благодаря сотрудничеству с Юнистрим мы рассчитываем предложить держателям карт из России и СНГ более разнообразные сервисы, — комментирует глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан. — Кроме того, пункты пополнения Юнистрим есть, например, в Европе, Израиле, где многие тоже заинтересованы в использовании наших карт. На данный момент платежная система UnionPay занимает первое место в мире по эмиссии карт. В то же время, потенциал для расширения еще велик, и вместе с Юнистрим мы, уверен, сделаем серьезный шаг вперед».

«Анализируя потребности наших клиентов и потенциальных пользователей, мы выяснили, что многие желали бы получить возможность просто и выгодно пополнять карты, выпущенные в Китае, — поясняет председатель правления Юнистрим Кирилл Пальчун. — Мы предоставили пользователям системы такую возможность! Уверен, эта услуга будет очень востребованной, поскольку торговые и туристические контакты с Китаем постоянно расширяются».

Используйте карты UnionPay и пополняйте их через Юнистрим — и Китай станет к вам ближе!