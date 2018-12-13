Сбербанк вел переговоры с китайским онлайн-ретейлером Alibaba о создании виртуальной торговой площадки в России, но отказался от партнерства из-за невозможности контролировать технологическую составляющую. Об этом во время прямой линии с сотрудниками рассказал президент кредитной организации Герман Греф.

Он отметил, что сотрудничество Alibaba и Сбербанка дало бы абсолютное лидерство на рынке. Но в итоге госбанк решил сотрудничать с российским «Яндексом».

«Мы вели полтора года переговоры (с Alibaba. — Прим. Банки.ру) и в конечном итоге совершенно осознанно приняли решение пойти более сложным путем — выбрать в качестве партнера компанию «Яндекс». Нашего давнего партнера, друга, и мы с «Яндексом» договорились за месяц-полтора по всем позициям. И совершенно осознанно шли, понимая, что мы абсолютные новички в сфере электронной коммерции, и мы понимали, что нам грозит очень серьезная конкуренция с такими монстрами, как Alibaba. Но мы захотели контролировать технологию и выращивать собственную российскую компетенцию на российском рынке, потому что ни в каких вариантах партнерства с Alibaba мы не получали бы контроль над технологиями», — пояснил Греф.

В апреле 2018-го Сбербанк закрыл сделку с «Яндексом» по созданию совместного маркетплейса «Беру», который позволяет приобретать товары в Сети. В октябре проект запустился официально.