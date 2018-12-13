Сбербанк действительно обсуждает, как назвать свою экосистему, но речи о смене названия банка не было. Об этом по время прямой линии с сотрудниками заявил президент кредитной организации Герман Греф.

Ранее, 11 декабря, он не исключил, что из названия экосистемы может пропасть слово «банк».

«Я не говорил, что Сбербанк меняет название. Я сказал, что мы задумываемся над тем, как будет называться наша экосистема. К чему мы придем, пока неочевидно», — пояснил сегодня топ-менеджер. Он также добавил, что как только решение будет принято, его озвучат.