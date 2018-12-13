Государственная дума на пленарном заседании 13 декабря приняла в третьем, окончательном, чтении закон, касающийся обязательной доли в наследстве для граждан предпенсионного возраста. Законом вводится дополнение о том, что к категории нетрудоспособных лиц, приобретающих право на обязательную долю в наследстве, будут относиться в том числе женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Все остальные условия реализации данного права сохраняются, уточняется в сообщении Госдумы.

Как разъяснял ранее соавтор законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, — так называемая обязательная доля. Правом на обязательную долю обеспечиваются те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся в том числе граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

С учетом того, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, должен повыситься и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти.



«Законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин — на уровне 55 лет, для мужчин — на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав», — сказал Павел Крашенинников.