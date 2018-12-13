Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который вводит обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах.

Поправки предлагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — нормы расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В число таких операций будут включены операции по снятию физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Речь идет о банках, зарегистрированных на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в утвержденный Росфинмониторингом перечень. Это позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств и территорий в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. Перечень иностранных государств, чьи карточки подпадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

Нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга, полагают в правительстве.

«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.