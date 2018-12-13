Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на освобождение кредитных организаций, не образующих с другими кредитными организациями группу, от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами (МСФО). Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Начиная с 1 января 2019 года российские правила бухгалтерского учета в кредитных организациях будут полностью сближены с МСФО, в связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, отмечается в пояснительной записке.

«Исключение из закона «О консолидированной финансовой отчетности» обязанности кредитных организаций, не образующих с другими организациями группу по МСФО, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе, устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие перед широким кругом пользователей», — говорится в сопроводительных материалах к проекту закона.

Принятие законопроекта будет способствовать снижению нагрузки на кредитные организации по формированию отчетности и устранению дублирования раскрываемых кредитными организациями сведений в составе годовой (промежуточной) бухгалтерской отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и в финансовой отчетности по МСФО, указывают авторы документа.

Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой норма коснется исключительно банков с базовой лицензией.

