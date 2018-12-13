Госдума в четверг приняла закон о повышении в четыре раза суммы задолженности, при которой Федеральная служба судебных приставов начинает удерживать ее из зарплаты, пенсии или стипендии. Соответствующий проект был внесен правительством РФ.

В частности, предусматривается «повышение суммы задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем для удержания денежных средств в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, с 25 тыс. до 100 тыс. рублей», говорится в пояснительной записке.

Авторы объясняют необходимость принятия поправок неоправданностью трудозатрат судебных приставов по исполнительным производствам с размером взыскиваемой суммы менее 100 тыс. рублей.

«Кроме того, исходя из практики самостоятельного предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов, представляется, что такой способ исполнения является наиболее удобным и оперативным для взыскателя», — указывают они.

Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу, подчеркнув, что она направлена на «расширение возможностей исполнения требований исполнительных документов вне рамок исполнительного производства, что позволит ускорить процедуру возврата денежных средств по решению суда, а также снизить нагрузку на должностных лиц Федеральной службы судебных приставов».