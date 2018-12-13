Генеральный директор румынской криптобиржи CoinFlux Влад Нистор задержан по запросу Министерства юстиции США. При этом в задержании участвовали агенты Секретной службы США (USSS), что издание Ciar de Cluj назвало нарушением суверенитета Румынии.

Также глава румынской криптобиржи обвиняется на территории США в мошенничестве, киберкриминале, отмывании денег и вымогательстве.

Как сообщает Anycoin , задержанный является сыном одного из основателей Банка Трансильвании — второго по величине в стране.