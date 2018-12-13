Курс рубля будет больше зависеть от оттока капитала в начале 2019 года, нежели от возможного возобновления покупок валюты ЦБ РФ, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На вопрос, не приведет ли возобновление покупок валюты ЦБ к пересмотру прогноза по среднегодовому курсу рубля (63,9 рубля за доллар), министр ответил отрицательно. «Прогноз мы будем пересматривать в апреле. Сейчас... каких-то причин значительно пересматривать прогноз пока мы не видим», — сказал он.

«На курс влияет очень много факторов. Например, изменение оттока капитала — оно может быть гораздо более существенным, чем эти операции Центрального банка», — добавил министр.