Совокупные расходы на благотворительные проекты в России составляют примерно 340–460 млрд рублей в год, оценили эксперты бизнес-школы «Сколково» совместно с банком UBS в рамках исследования «Российский филантроп», пишет РБК со ссылкой на исследование.

Эта сумма сравнима с расходами федерального бюджета на здравоохранение (примерно 400 млрд рублей в 2017 году) или расходами на культуру и спорт (около 200 млрд рублей в совокупности), пишут авторы исследования. В то же время относительно ВВП сумма не такая большая — 0,4–0,5%. Так, например, бюджетные расходы на социальную политику на порядок выше — около 5 трлн рублей в год, а расходы Пенсионного фонда на пенсии и иные выплаты превышают 8 трлн. Общая сумма складывается из массовых пожертвований населения — от 140 млрд до 160 млрд рублей в год (примерно треть от общей суммы), пожертвований отдельных состоятельных лиц — 40–80 млрд, крупнейших нефтегазовых компаний — 100—120 млрд (около четверти), остальных российских компаний (топ-30 крупнейших, за исключением нефтегазовых) — от 60 млрд до 100 млрд в год.

Самым популярным среди направлений благотворительности состоятельных россиян является помощь детям. Проектам этого направления оказывали поддержку три четверти (73,9%) опрошенных. Следующие по популярности темы — это помощь малоимущим (47,8%), церковь и религия (28,3%), высшее образование и наука (17,4%).

Уровень поддержки церковных и религиозных проектов у сверхсостоятельных россиян (с состоянием более 30 млн долларов) гораздо выше среднего — 56% против 25–30% в среднем.

Исследование показало, что вовлеченность состоятельных россиян в благотворительность в полтора раза выше, чем в массовом сегменте. Более 90% респондентов принимали участие в благо­творительных акциях или благотворительной деятельности за предшествующий год, для населения в целом этот показатель составляет 67%.