ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки регулятора останутся на текущих уровнях по крайней мере до лета 2019 года.
Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, следует из материалов на сайте регулятора.
Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка — 0,25%.
Регулятор также подтвердил, что программа покупки активов завершится в декабре 2018 года.
ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки регулятора останутся на текущих уровнях по крайней мере до лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе.
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