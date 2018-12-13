Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, следует из материалов на сайте регулятора.

Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка — 0,25%.

Регулятор также подтвердил, что программа покупки активов завершится в декабре 2018 года.

ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки регулятора останутся на текущих уровнях по крайней мере до лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе.