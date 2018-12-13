Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании совета управляющих в четверг решит завершить с 2019 года программу покупки активов, считают аналитики.

Эта программа является нестандартной мерой денежно-кредитной политики ЕЦБ. Регулятор реализует расширенную программу покупки активов (APP), называемую также количественным смягчением (QE), в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора по четырем отдельным программам. Часть программ стартовала, согласно данным ЕЦБ, в 2014 году, затем начались покупки по дополнительным программам в 2015 и 2016 годах.

Регулятор еврозоны на советах управляющих проводит оценку своих мер монетарной политики. После ряда последних встреч совета сообщалось, что завершение программы покупки активов может произойти в декабре нынешнего года.



«Мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ завершит QE в этом месяце», — сказал РИА Новости ведущий экономист по еврозоне Oxford Economics Ангел Талавера. Изменений в процентных ставках регулятора он не предполагает. «Это широко ожидается всеми, поэтому не должно вызвать большой реакции на финансовых рынках», — отметил эксперт.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди также сказал РИА Новости, что прогнозирует свертывание покупок активов в рамках АРР в конце декабря. При этом ЕЦБ может дать сигнал, что все опции монетарной политики сохраняются.

В конце прошлой недели старший экономист ING Germany Карстен Бржески отмечал, что заседание совета управляющих ЕЦБ будет не только последним в этом году, но и «историческим». Оно должно ознаменовать важный шаг к возвращению монетарной политики (ЕЦБ. — Прим. ред.) в нормальное русло», — писал он.

Средний ежемесячный лимит покупок, установленный с марта 2015 года, был на уровне 60 млрд евро. Во время действия программы он повышался до 80 млрд евро, а затем сокращался решениями ЕЦБ. Так, регулятор с октября текущего года снизил этот лимит до 15 млрд евро с ранее действовавшего 30-миллиардного.

Главной целью APP было увеличение низкой инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю — чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

По состоянию на конец ноября 2018 года Евросистема (ЕЦБ и центральные банки стран еврозоны) держит более 2,56 трлн евро активов, приобретенных в раках APP, свидетельствуют данные ЕЦБ.



