В Минэкономразвития предлагают при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума. По отдельному заявлению должника суд может увеличить эту сумму, если у гражданина есть иждивенцы. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в законы об исполнительном производстве, о прожиточном минимуме, о страховых пенсиях и несостоятельности (банкротстве), пишут «Известия» .

Размер прожиточного минимума определяется отдельно каждым регионом для разных категорий населения. В целом по России показатель на душу населения составляет 10,4 тыс. рублей.



В настоящее время законодательство позволяет приставам взыскивать до 50% дохода должника, однако при этом не принимается во внимание, сколько денег у него остается. Малоимущие граждане в итоге остаются практически без средств к существованию.

Попытаться уменьшить размер ежемесячного удержания должники могут через суд. Однако в 80% случаев суды отказывают, поскольку люди не могут подтвердить, что у них нет других доходов.

Если законопроект будет принят, процесс возврата долгов замедлится, что вынудит банки отказываться от кредитования россиян с небольшим достатком, уверены эксперты.



По мнению гендиректора сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Романа Макарова, кредитным организациям придется ужесточать требования к надежности заемщиков, потому что эффективность взыскания долгов упадет. По его словам, в России порядка 40% трудоспособного населения имеют заработную плату менее 20 тыс. рублей.



Нововведение может существенно сократить кредитование пенсионеров, считает первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. Она отметила, что сейчас банки ориентируются на гарантированную возможность оплаты долгов из пенсии. Однако если ее размер сопоставим с прожиточным минимумом, а таких большинство, на оплату задолженности взыскивать будет нечего, констатировала Григорьева.