Группа парламентариев в среду, 12 декабря, внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на изменение действующих правил распространения информации в Интернете и СМИ. Одна из инициатив предусматривает до 15 суток ареста для пользователей Интернета за выражение «явного неуважения к обществу и государству», пишет «Коммерсант».

Первый пакет поправок касается запрета на распространение в Интернете сведений, которые выражают «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти». Генпрокурор и его замы смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о внесудебной блокировке такой информации (поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). За публикацию таких материалов будет грозить ответственность по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП): штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.



Законодательство уже предусматривает ответственность за публичное надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти, говорится в пояснительной записке, но «сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения».

Поправки фактически означают реанимацию норм советского Уголовного кодекса о преследовании за антисоветизм, полагает член Совета по правам человека (СПЧ) адвокат Юрий Костанов. Ст. 190-1 УК РСФСР предусматривала до трех лет лишения свободы за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и была отменена еще в 1989 году, напомнил он. «Нынешние формулировки об оскорблении власти еще хуже, они не требуют даже доказывать ложность высказывания и прямо противоречат нормам Конституции о свободе совести», сказал Костанов.

Председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров полагает, что поправки позволят арестовать на 15 суток «за любую критику власти». Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев сказал, что «ни в одной демократической стране такой закон даже не мог бы быть внесен».

Еще один пакет законопроектов запрещает распространять в СМИ и Интернете под видом правдивых сообщений заведомо «недостоверную общественно значимую информацию», которая «создает угрозу жизни здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». В законе о СМИ парламентарии предлагают признавать распространение такой информации «злоупотреблением свободой массовой информации». Блокировать такую информацию сможет Роскомнадзор по предписанию Генпрокуратуры. За нарушение запрета гражданам будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а юрлицам — от 400 тыс. до 1 млн рублей (ст. 13.15 КоАП).

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал предложения «плохо продуманными и антиконституционными». Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев полагает, что против поправок выскажутся президент и его администрация и «проблема недостоверной информации будет решаться не с помощью общих запретов, а с помощью общественных дискуссий между журналистами и властью». Против также выступят союзы журналистов и большинство профессиональных ассоциаций, сказал он.

