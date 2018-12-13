С его помощью можно оплачивать покупки смартфоном даже если терминал не поддерживает бесконтактную оплату.



«40% держателей карт «Мир» в Альфа-Банке пользуются смартфоном Samsung. После токенизации этих карт у наших клиентов появилась возможность привязывать их карты «Мир» к Samsung Pay и оплачивать покупки мобильными устройствами Samsung с поддержкой NFC, — отметил Майкл Тач, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка. — За счет этого мы ожидаем увеличения оборота по картам «Мир» на 15%».



Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно буквально везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission — «магнитная безопасная передача») сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи. Samsung Pay для карт «Мир» доступен пользователям всех совместимых с сервисом смартфонов Samsung Galaxy.



Оплата посредством Samsung Pay безопасна. В приложении реализована трехуровневая защита, которая поддерживает гораздо более высокий уровень безопасности платежных операций по карте: терминалу передается токен вместо реального номера карты, система требует обязательной авторизации по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты, а встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает надежную изоляцию платежных данных от операционной системы устройства и сторонних приложений.



«Мы видим, что сервис Samsung Pay набирает популярность у держателей карт «Мир»: в 3 квартале текущего года количество платежей, которые они совершили через этот сервис с момента его запуска, увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего по «Миру» с помощью Samsung Pay расплачивались в супермаркетах (58% всех операций), кафе и ресторанах (10%), магазинах одежды (2,4%). Уверены, что теперь, когда к сервису можно подключить карты «Мир» крупных эмитентов национальных карт, такой способ оплаты покупок по своей привычной карте смогут оценить еще больше клиентов», — прокомментировал генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.