Приговор Головинского райсуда Москвы, назначившего четыре с половиной года лишения свободы условно бывшему председателю правления обанкротившегося АйМаниБанка ( лицензия отозвана 5 октября 2016 года) Игорю Волчихину, вступил в силу, пишет «Коммерсант».

Волчихин обвинялся Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне – июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт» на сумму 124 млн рублей.

Во время допросов Волчихин утверждал, что заем в его банке брала вполне благополучная действующая организация. Однако затем подследственный свою позицию неожиданно изменил, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, по некоторым данным, дал показания на бывшего генерального директора ООО «Викимарт» Андрея Кленина. Тот по ходатайству ГСУ СКР был арестован и обвинен в пособничестве в растрате и до сих пор содержится в СИЗО. В свою очередь, Волчихина перевели под домашний арест.

Возможно, на Волчихина повлиял не столько крах собственного кредитного учреждения (лицензия у АйМаниБанка была отозвана в октябре 2016 года в связи с полной утратой капитала), сколько то обстоятельство, что и ООО «Викимарт» в 2017 году фактически прекратило существование с долгами более 3 млрд рублей. Как следует из материалов уголовного дела, кредит интернет-ретейлеру был выдан за несколько месяцев до отзыва у АйМаниБанка лицензии. Обслуживать его ООО «Викимарт» перестало сразу после краха банка.

В ходе судебных прений гособвинитель требовал приговорить подсудимого Волчихина к реальному сроку наказания. Однако суд счел, что подсудимым соблюдены все «условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве», а его исправление возможно без реального лишения свободы. Материальные же претензии потерпевшей стороны суд предложил рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.

В результате финансист колонии избежал, но вынужден будет вернуть растраченную сумму потерпевшей стороне в лице конкурсного управляющего от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) АйМаниБанка. В АСВ сообщили, что взыскание будет наложено на имущество бывшего банкира, арестованное в ходе следствия, а вырученные за него средства направлены на расчеты с кредиторами АйМаниБанка.