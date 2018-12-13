Бывшего руководителя негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия» Петра Пьянкова приговорили к четырем годам колонии и штрафу в размере 2 млн рублей за хищение у фонда более 220 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.



«Установлено, что с 2015 года по 2016 год Пьянков возглавлял указанную организацию, которая специализировалась на хранении денежных средств (вкладов) граждан, похитил более 220 миллионов рублей. В частности, имущество — ценные бумаги, паи, облигации, акций и прочее, входящие в состав пенсионных резервов АО НПФ «Стратегия», были безвозмездно переданы в пользу подконтрольных ему юридических лиц: ООО «Ротор» и ООО «Кадровые услуги». Щукин, являясь соучастником Пьянкова, оказывал ему содействие в подыскании подставных лиц для регистрации учредителями и руководителями аффилированных организаций, на которые впоследствии переводились резервы фонда», — отмечается в сообщении.

В результате преступной деятельности Пьянкова были легализованы (отмыты) более 150 млн рублей, добавили в ведомстве.

Суд приговорил Пьянкова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей, его подельника — к штрафу в размере 490 тыс. рублей.