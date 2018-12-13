Бюджет РФ получил дополнительно 5 трлн рублей за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«За два с половиной года бюджет Российской Федерации получил дополнительно 5 триллионов рублей, а нефтяные компании получили дополнительно около 2 триллионов рублей», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млнбаррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.