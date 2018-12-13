Депозит «Классический» от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light. Депозит идеально подойдет для предпринимателей, которые хотят разместить деньги под высокий процент, но при этом иметь возможность снять их в любой момент.

При этом процентная ставка зависит от того, какая сумма и на какой срок будет размещена, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления – директора департамента малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-банк» Олега Попкова, высокая ставка, до 7,5%, достигается за счет того, что депозит рассчитан на длительный срок. Однако, по условиям депозита, в случае необходимости, клиент может снять деньги уже через 5 дней, при этом начисленные проценты сохранятся.

Для того чтобы оформить депозит в интернет-банке, необходимо отправить заявку, а затем платежное поручение на перечисление денежных средств в депозит.