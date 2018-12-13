Банк «Санкт-Петербург» приступил к выпуску карт международной платежной системы UnionPay.

«Карты выпускаются в рублях, долларах США или евро, поддерживают бесконтактную технологию оплаты QuickPass. Клиенты могут оформить как дебетовую, так и кредитную карту», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия дебетовой или кредитной карты UnionPay Classic составляет 750 рублей. Срок действия карты — три года.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка «Санкт-Петербург» или банков-партнеров не взимается. Комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков составит 1% от суммы, минимум 300 рублей.

Основные условия кредитования по новой карте: лимит — до 750 тыс. рублей, ставка — от 24,9% до 26,5% годовых. Карта предусматривает льготный период до 51 дня на покупки и снятие наличных. Снятие наличных за счет кредитных средств в сети «Санкт-Петербурга» и банков-партнеров предусматривает комиссию в 3%, минимум 300 рублей, а в сторонних банках — 4%, минимум 300 рублей.

СМС-информирование стоит 69 рублей в месяц.



«За все операции по картам UnionPay банк начисляет 0,5% бонусов по программе лояльности «Ярко». Держателям карт UnionPay доступны особые скидки и специальные предложения от платежной системы в России и за рубежом», — добавляет эксперт Банки.ру.

