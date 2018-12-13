Банк «Оранжевый» запустил в мобильном приложении опцию оплаты по QR-коду платежного документа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь оформление платежей и переводов при оплате налогов, штрафов, ЖКХ и других квитанций, имеющих QR-код, доступно в автоматическом режиме. У клиентов больше нет необходимости тратить время на заполнение платежных реквизитов», — говорится в сообщении финучреждения.



Опция оплаты по QR-коду будет доступна после обновления мобильного приложения банка, предупреждают в кредитной организации.