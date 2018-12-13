В конце 2018 г. хакеры возобновили активность в сети криптовалюты еthereum, а с 3 декабря преступники начали массово сканировать сеть в поисках уязвимого оборудования для майнинга и электронных кошельков, сообщил сооснователь компании Bad Packets, которая занимается проблемами кибербезопасности.

Таким образом, при определенных условиях и несоблюдении требований безопасности злоумышленники могут использовать незащищенный порт устройств для кражи криптовалюты, сообщает РБК .

Майнеры использующие программное обеспечение Geth, получали уведомления об этой проблеме с 2015 года. Им советовали установить пароль на RPC-интерфейс и использовать файрвол для блокировки обращений к порту 8545.