Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Дил-Банке (лицензия отозвана в декабре 2015 года, признан банкротом в феврале 2016-го), в четверг, 13 декабря, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с четырех бывших контролирующих лиц банка в размере более 9,717 млрд рублей. Уведомление об этом опубликовано на сайте АСВ.

Данные средства агентство планирует получить с Симоновой О. Д., Елькиной Т. В., Салтыкова К. Г., Юдрина А. Е., указано в релизе. Напомним, что Ольга Симонова занимала должность председателя правления Дил-Банка, а Кирилл Салтыков — пост главы совета директоров. Татьяна Елькина и Александр Юдрин входили в правление.



В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующие лица банка принимали решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам и неплатежеспособным физическим лицам, приобретении ценных бумаг по завышенной стоимости, зачислении денежных средств на связанного с банком технического брокера, отмечают в АСВ.