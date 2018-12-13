Агентство по страхованию вкладов выбрало банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам Златкомбанка, Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка. Эта информация приводится в сообщениях департамента общественных связей АСВ.

Напомним, 6 декабря у столичного Златкомбанка была отозвана лицензия, а у Экономикс-Банка, также базировавшегося в Москве, и краснодарского Си Ди Би Банка лицензии были аннулированы в связи с решением уполномоченных органов этих финучреждений о прекращении их деятельности в порядке добровольной ликвидации. Как отзыв, так и аннулирование лицензии на осуществление банковских операций — страховой случай, предусматривающий выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Страховку вкладчикам Златкомбанка и Си Ди Би Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачивать Россельхозбанк , клиентам Экономикс-Банка — Сбербанк .



Во всех трех случаях прием заявлений и иных необходимых документов от вкладчиков, а также сами выплаты начнутся 18 декабря. Накануне детальная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет опубликована на сайте АСВ. Кроме того, информация появится в прессе: для клиентов двух столичных банков — 18 декабря в «Московском комсомольце», для вкладчиков Си Ди Би Банка — 19 декабря в газете «Аргументы и факты Юг».