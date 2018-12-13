Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало Киви Банк виновным в нарушении закона «О рекламе». Сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте ведомства.

Там поясняют, что на российских телеканалах в течение месяца распространялась реклама карты рассрочки «Совесть». Несколько рекламных сюжетов были выстроены по одному принципу: герой сюжета рассказывает историю о том, как знакомый занял у него деньги и не вернул. В конце ролика герой обращается к камере, произносит имя знакомого и фразу: «Совести у тебя нет!». Далее закадровый голос говорит: «Не будь как <имя>, имей совесть. Карта рассрочки «Совесть», только для честных».

Указанная реклама выносилась на обсуждение экспертного совета Московского УФАС по применению закона «О рекламе». Большинство участников совета пришли к выводу, что рекламный ролик карты «Совесть» формирует негативное отношение к лицам, которые не пользуются данным продуктом.

В ходе рассмотрения дела и по результатам обсуждения на экспертном совете ведомство установило, что реклама карты «Совесть» содержит признаки нарушения пункта 4 части 4 статьи 5 закона «О рекламе» (согласно ему, реклама не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц).



В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении Киви Банка к административной ответственности. За подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.