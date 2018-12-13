Рубль вчера не сильно отреагировал на политически инсинуации, что еще раз говорит о том, что нерезиденты пока не очень напуганы и не выводят в массовом порядке деньги из рублевых активов, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Учитывая, что с понедельника стартует налоговый период, российская валюта сегодня может двинуться ближе к нижней границе своего привычного для последних дней коридора 66-67 рублей за доллар», - комментирует Антонов.

«От рублевых пар жду ценовых колебаний в пределах 35 копеек и закрытий около вчерашних уровней на отметках 66,38 рубля за доллар США и 75,52 рубля за евро. Консолидация по рублевым парам затянулась, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать резких колебаний», - прогнозирует аналитик Альпари Владислав Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, сегодня с утра внешний фон для российской валюты умеренно позитивный.

«Наиболее вероятно, что в начале дня доллар и евро чуть отступят от уровней закрытия среды, после чего перейдут в консолидацию. Если рынок энергоносителей не даст поводов к направленному движению, в ходе сессии рубль продемонстрирует боковое движение, закрывшись вблизи утренних значений, а пара доллар/рубль удержит позиции в диапазоне 66,2 – 66,6 рубля. Этому также будет способствовать снижение активности игроков в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, где будет приниматься решение по ставке и рассматриваться вопрос о возобновлении покупок валюты в пользу Минфина», - поясняет эксперт.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,7-67,0 рубля, для европейской валюты — 74,8-76,3 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.