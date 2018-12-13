Компания Positive Technologies и «АльфаСтрахование» инновационный сервис для бизнеса, который поможет не только защититься от киберугроз, но и предоставит возможность провести предварительный аудит информационной безопасности компании, расследуя причины киберинцидентов.

Новый сервис позволяет выбрать наиболее подходящий бизнесу формат защиты от киберрисков, говорится в сообщении «АльфаСтрахования». Защита по базовому тарифу CyberLight позволяет обезопасить бизнес от значимой части рисков, связанных с утратой данных или программ, от хищения денежных средств и разглашения персональных данных, она стоит от 25 до 50 тыс. рублей. Стоимость по тарифу CyberBusiness, в котором дополнительно застрахованы риски перерыва в коммерческой деятельности и защита от кибервымогательства, варьируется от 50 до 100 тыс. рублей. Максимальная выплата по одному риску составляет 500 тыс. рублей, а по всем рискам — 1,5 млн рублей (CyberLight) и 2,5 млн рублей (CyberBusiness).

Также можно использовать ключевые компетенции «АльфаСтрахования» и Positive Technologies, собрав индивидуальную защиту для собственного бизнеса. Полис будет эффективен в случаях хищения интеллектуальной собственности, неправомерного использования вычислительных ресурсов, причинения вреда, ущерба деловой репутации, повреждения продукции, недоступности IT-систем, повреждения и уничтожения компьютерного и производственного оборудования, причинения вреда жизни и здоровью, для страхования ответственности перед третьими лицами.