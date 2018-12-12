В Кизеловском городском суде Пермского края осуждена жительница города Кизела за хищение крупной суммы с банковского счета.

Установлено, что летом 2016 года осужденная, являясь клиентом крупного российского банка, путем дистанционного перевода похитила более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Пермского края .

При переходе на новую автоматизированную систему расчетов по счетам физических лиц в учреждении произошел технический сбой. Система идентифицировала женщину, как иного пользователя и ей стала доступна для использования крупная сумма денег ее полной тезки. При этом она не сообщила об этом банку, а обналичила и использовала на свои личные нужды.

Суд приговорил виновную к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев, также с нее взыскана сумма ущерба в полном объеме.