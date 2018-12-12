Министерство юстиции РФ зарегистрировало изменения в правилах платежной системы Банка России в части запуска системы быстрых платежей (СБП) и порядка оплаты услуг в рамках нового сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Как напоминают в ЦБ, система быстрых платежей начнет работать в начале 2019 года. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета плательщика и получателя средств.

Согласно новой редакции положения регулятора от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», «сервис быстрых платежей предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к исполнению распоряжений на сумму менее 600 тыс. рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр (ОПКЦ) другой платежной системы (внешняя платежная система) и процедур исполнения распоряжений Банком России незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению».

Ранее совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в СБП .

Предполагается, что в дальнейшем сервисы СБП станут развиваться: будет реализована возможность осуществлять платежи в адрес юридических лиц и государственных органов. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж.



В конце ноября стали известны кредитные организации, участвующие в пилотном проекте . Тогда сообщалось, что в январе уже будут проводиться реальные платежи в тестовом режиме, а официальный запуск СБП планируется с 1 февраля 2019 года.

