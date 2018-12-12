В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в Интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов. Обязанностью агрегаторов станет идентификация сайтов для предотвращения нелегальных переводов, например в пользу казино, сообщает РБК.

Платежные агрегаторы предполагается контролировать через банки и небанковские кредитные организации (НКО) в целях соблюдения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма, следует из поправок к закону «О национальной платежной системе», внесенных в Госдуму.



«Деятельность платежных агрегаторов в соответствии с законопроектом отнесена к деятельности банковских платежных агентов в сфере эквайринга в электронной коммерции», — прокомментировали изданию поправки в пресс-службе ЦБ.

Согласно поправкам, платежные агрегаторы в статусе банковского платежного агента должны будут заключать договоры с интернет-магазинами и интернет-сервисами на оказание услуг от имени кредитной организации — банка или НКО. При этом они должны будут: проверять своих контрагентов; участвовать в урегулировании спорных операций; соблюдать требования безопасности при переводе денежных средств, а также открывать специальный банковский счет для работы со средствами плательщиков.

Ужесточение регулирования платежных агрегаторов вводится для более эффективного применения антиотмывочного законодательства к деятельности платежных агрегаторов, считают эксперты. По их словам, у нечистоплотных агрегаторов, которые в настоящее время полностью не идентифицируют перед банками-эквайерами всех своих клиентов, а используют один банковский терминал для обслуживания многих клиентов, есть возможность скрывать в своем трафике трансакции нелегальных в России видов деятельности, таких как, например, азартные игры и незаконные финансовые сервисы. Это влечет за собой последствия в виде материального и репутационного ущерба для банков, ставит под угрозу деятельность добропорядочных торгово-сервисных предприятий и дестабилизирует рынок в целом.



«Национальный платежный совет обращался с письмом в Банк России с просьбой отрегулировать деятельность этих платежных агрегаторов, потому что объемы денежных операций, которые они обрабатывают, носят критичный характер», — отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева, подчеркнув, что у регулятора нет доступа к данным об этих трансакциях. «Те поправки, которые вносятся сейчас в Госдуму, — это предложение от рынка, и Банк России разделяет эту позицию», — сказала она.

Поправки в законопроект направлены также на защиту денежных средств клиентов, которые нельзя будет арестовать в случае возникновения проблем у платежного агрегатора, например при наложении штрафов или его банкротства, указала Обаева.