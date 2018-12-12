В ноябре 2018 года Связь-Банк завершил процесс реорганизации в форме присоединения к нему банка «Глобэкс».

Внешэкономбанк предложил Минфину и Центральному банку России передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВЭБа, передавшей слова его главы Игоря Шувалова.

«Мы предложили Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка», — рассказал Шувалов.

В ноябре 2018 года Связь-Банк завершил процесс реорганизации в форме присоединения к нему банка «Глобэкс». Внешэкономбанк принял решение о присоединении банка «Глобэкс» к Связь-Банку в августе. Главным акционером объединенного банка останется ВЭБ. В конце апреля набсовет ВЭБа одобрил объединение банков. Тогда уточнялось, что объединение кредитных организаций будет осуществляться на базе Связь-Банка как более крупного банка с большим количеством розничных клиентов и может состояться до конца года.

Центробанк 15 декабря 2017-го принял решение о введении в Промсвязьбанк временной администрации . Позже Банк России решил докапитализировать банк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. В январе 2018-го стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.