В Южной Корее крупные криптовалютные биржи Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone, Gopax, Coinplug (Cpdax) и Hanbitco подписали «Соглашение о создании надежной криптовалютной экосистемы» в стране.

Соглашение призвано способствовать формированию здоровой среды для предотвращения правонарушений, защиты инвесторов и противодействия отмыванию денег, сообщает Anycoin .

Биржи планируют создать консультационную систему для осуществления в режиме реального времени мониторинга аномальных трансакций, усиления мер идентификации клиентов и введения определенных ограничений для сделок с неверифицированными клиентами.

Генеральный директор Dunamu, оператора биржи Upbit, Ли Сок-ву предложил ряд мер по регулированию работы криптоторговых платформ, которые включили минимальные уровни квалификации и стандартов, обязательства в области KYC и AML, систему регистрации пользователей на бирже.

Также он заявил, если криптобиржа не может соответствовать стандарту после шестимесячного или однолетнего льготного периода, она должна закрыться.