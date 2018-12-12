В Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» заключено онлайн пять первых сделок на общую сумму 104,3 млн рублей в рамках проекта «Семь минут» для крупного бизнеса.

Кредит могут получить клиенты, уже имеющие действующие либо погашенные кредиты в Сбербанке, и те, кто ранее не кредитовался в банке, но ведет расчетную деятельность через счета в кредитной организации.

При этом заявку на кредит можно подать в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн», заполнив анкету и выбрав условия кредитования. Если заем без поручительства, посещение банка не потребуется.

По словам председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктора Вентимилла Алонсо, проекты, которые банк реализует с использованием искусственного интеллекта, позволяют создать максимально комфортные условия для предпринимателей. И теперь даже крупный бизнес может получить кредит в рекордно короткие сроки, добавил он.

Как сообщал Банкир.Ру ранее, благодаря использованию технологии искусственного интеллекта время одобрения кредитов в Сбербанке удалось сократить с 14 дней до семи минут.