Пользователи мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» получили возможность начать инвестировать в ценные бумаги : оформить брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет теперь можно с помощью телефона или планшета. Об этом в среду объявили в ВТБ.

Брокерский счет открывается бесплатно. Клиент подписывает все документы дистанционно в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн», дополнительного посещения офиса не требуется. В мобильном приложении в режиме онлайн и без комиссии можно перевести деньги с текущего счета на брокерский, минимальной стартовой суммы нет.

Также через «ВТБ-Онлайн» можно оформить ИИС, позволяющий получить 13% от вложенных средств в виде налогового вычета от государства.

После открытия и пополнения счета клиенту необходимо установить приложение «ВТБ Мои инвестиции». Там доступны «более 3,5 тыс. инвестиционных инструментов, аналитические материалы, готовые инвестиционные идеи, актуальная новостная лента, а также бесплатные услуги инвестиционного профилирования и робосоветника», подчеркивают в ВТБ.



«В октябре доля клиентов, активно использующих мобильное приложение и интернет-банк ВТБ, впервые превысила 50%. Развивая функционал дистанционных каналов, мы предлагаем клиентам воспользоваться разнообразными инвестиционными продуктами. Теперь брокерский и инвестиционный счет можно открыть в мобильном приложении за пару минут. Сервис появился очень вовремя: клиенты могут успеть до конца этого года открыть индивидуальный инвестиционный счет и уже в следующем — получить налоговый вычет по внесенной сумме», — комментирует заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Борис Гаврилов.