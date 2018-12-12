В Новосибирске пресечена деятельность группы лиц, которые под видом коллекторов вымогали денежные средства у граждан. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Новосибирской области при участии Росгвардии задержаны четверо местных жителей в возрасте от 24 до 39 лет, подозреваемых в серии вымогательств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности участники группы осуществляли свою противоправную деятельность под видом коллекторского агентства. Клиентов они искали посредством распространения визитных карточек. При получении заявки от заказчика они совершали многократные телефонные звонки должникам, в настойчивой форме требуя возврата денег и угрожая уничтожением имущества и причинением вреда здоровью граждан и их родственников. Кроме того, фигуранты направляли по адресам проживания потерпевших похоронные венки, а также разбивали окна в квартирах и стекла автомобилей.

«По имеющейся информации, одного из мужчин злоумышленники вывезли в лес, где, угрожая физическим насилием, требовали вернуть долг. В другом случае местный житель, получив от них угрозы, продал квартиру и отдал 950 тысяч рублей в счет погашения долга за своего сына. Бывшей жене должника подозреваемые угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тысяч рублей, другой потерпевшей (обещали) облить лицо кислотой», — рассказала Ирина Волк.

При проведении обыска в офисе, который арендовали подозреваемые, а также по местам их проживания оперативники изъяли планшетные компьютеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты, ножи, папки с клиентскими досье, бинокль, респираторные маски, печати, долговые расписки, записи номеров телефонов круглосуточной доставки похоронных венков, рекламные визитные карточки «Верну долг», системный блок с установленным программным обеспечением с непрерывным автодозвоном.



«По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или в крупном размере. — Прим. Банки.ру). В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — уточнила официальный представитель МВД.

