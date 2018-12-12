Пенсионный фонд России с 2019 года запускает пилотный проект — цифровую социальную карту, благодаря которой компании без доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия смогут идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года будут также положены льготы, уточняется в релизе ПФР.

В Пенсионном фонде уточняют, что несколько лет назад он отказался от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку информсистема ПФР вышла на новый уровень и позволила фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государственной власти всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас все государственные организации получают подтверждающие сведения о том, что человек является пенсионером, непосредственно через электронный обмен с ПФР. Разработанный проект позволит подтверждать эти данные также для тех, кто не имеет доступа к базе данных фонда, поясняют в ведомстве.

Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР и содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями.

Активное использование цифровой социальной карты начнется со следующего года. В частности, сегодня готовится к подписанию соглашение между ПФР и Х5 Retail Group о предоставлении льгот гражданам с использованием данной карты. В рамках соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в следующем году.



«ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией «РЖД», — отмечается в релизе.

