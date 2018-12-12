В Казани завершилась модернизация системы оплаты проезда в метро. На каждом из 120 турникетов 11 станций можно оплатить проезд бесконтактными банковскими картами и устройствами с использованием бесконтактной технологии: смартфонами, браслетами, часами, включая платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Google Pay.

Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 рубля, сообщает TatCenter .

Оснащение всех турникетов казанского метрополитена началось с сентября 2018 года. Модернизация и расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП «Метроэлектротранс» в августе 2018 почти полностью отказаться от касс в метро. Помимо возможности безналично расплачиваться за проезд на турникетах, на каждой станции установлены автоматические аппараты для продажи жетонов, которые принимают банковские карты.