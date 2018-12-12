В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Казани, который обвиняется в мошенничестве на 700 млн рублей.

По версии следствия, в 2012—2016 гг. обвиняемый, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», привлекал деньги граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2 до 8% от суммы инвестиций, сообщает TatCenter .

При этом злоумышленник удаленно, регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures, расположенных на территории США.. В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объеме. Помимо этого, часть средств он также перевел в кредитные учреждения, находящиеся в оффшорных зонах на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

В итоге жертвами афериста стали 24 гражданина. Свою вину мужчина признал лишь частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.