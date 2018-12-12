Калгари стал первым городом Канады, который выпустил собственную криптовалюту Calgary Digital Dollar, сообщил министр финансов канадской провинции Альберта Джо Чечи и провел первую трансакцию с цифровым долларом, заплатив за кофе.

Получить местную криптовалюту могут граждане, которые примут участие в опросах, разместят объявления о продаже, обмене товарами или предоставлении услуг в специальном приложении, доступном в версии для Android-устройств, сообщает Anycoin . А использовать ее предлагают для оплаты проезда в транспорте, покупок и пожертвований местному сообществу.

Которые стали участниками программы, могут самостоятельно решать какую часть суммы они готовы принимать в долларах Калгари – от 10 до 100%. Также они смогут оплатить в местной криптовалюте до половины суммы за лицензию на право ведения коммерческой деятельности.