Эксперты комиссии предложили в рамках руководящих принципов Резервного банка Индии (RBI) ввести новую нормативно правовую-базу, в которой будет четко указано, что любой вид операций с виртуальными валютами будет рассматриваться как незаконный.

«Группа категорически заявила, что все подобные валюты должны рассматриваться как незаконные», — сообщает Anycoin , ссылаясь на собеседников телеканала CNBC TV18.

Комиссия представила министру финансов Аруну Джейтли отчет, в котором говорится, что в законе должны быть предусмотрены карательные меры, которые правительство и его следственные органы могут принять в случае, если они обнаружат, что кто-либо или какое-либо юридическое лицо торгует или имеет дело/хранит это [виртуальные валюты].