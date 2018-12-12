В Свердловской области осуждены бывшие руководители коммерческого банка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительный приговор в отношении трех бывших руководящих работников одного из банков и их сообщницы, являвшейся представителем аффилированных коммерческих фирм, вынес в среду, 12 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (в присвоении), пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 (в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и по статье 172.1 (в фальсификации отчетности финансовой организации).

Установлено, что в июле 2012 года была создана организованная группа, в состав которой вошли исполняющая обязанности председателя правления банка и начальник службы внутреннего аудита кредитной организации.

Сообщники вывели на счета подконтрольных им фирм денежные средства в виде кредитов на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые впоследствии присвоили.

Для сокрытия сведений о финансовом состоянии кредитной организации, сложившемся в результате этих действий, в Банк России была представлена сфальсифицированная отчетность.

В мае 2015 года у банка была отозвана лицензия, в дальнейшем кредитное учреждение признано банкротом.

Суд дал фигурантам дела от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Название банка и имена фигурантов дела в сообщении Генпрокуратуры не приводятся, но уточним, что среди банков, у которых в мае 2015 года были отозваны лицензии, единственным из Екатеринбурга был Плато-Банк.



В апреле текущего года Генпрокуратура и Следственный комитет РФ сообщили о завершении расследования и направлении в суд дела топ-менеджеров Плато-Банка , при этом в числе инкриминируемых фигурантам преступных деяний было еще преднамеренное банкротство (уголовная статья 196). В качестве фигурантов СК РФ указывал председателя наблюдательного совета банка Андрея Лазарева, и. о. предправления Елену Ярославцеву, начальника службы внутреннего контроля банка Валентину Викулову, а также привлеченную Лазаревым для совершения преступлений М. Гайнетдинову.

