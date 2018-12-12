Таскомбанк, принадлежащий украинскому политику и предпринимателю Сергию Тигипко, является единственным претендентом на покупку «дочки» российского ВТБ, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники на банковском рынке.

Нацбанк Украины в конце ноября признал «дочку» российского ВТБ неплатежеспособной.

«Заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов подали Таскомбанк и Альфа-банк. Альфа-банк не внес гарантийный взнос, и единственным претендентом остался банк Тигипко», — пишет издание.

«На балансе «ВТБ-банка» осталось около 600 объектов недвижимости, и этих активов хватит на покрытие большей части требований кредиторов», — отмечает «Экономическая правда».

Как заявлял в конце ноября глава ВТБ Андрей Костин, ВТБ хотел цивилизованно уйти с украинского рынка и был готов выплатить остававшиеся примерно 100 млн долларов депозитов до конца следующего года.

Таскомбанк — один из первых коммерческих банков на Украине. Входит в двадцатку крупнейших и самых прибыльных в стране. С 2004 года Таскомбанк входит в состав финансово-промышленной группы «ТАС» Сергея Тигипко.