Арбитражный суд Москвы на заседании 12 декабря объявил резолютивную часть решения о признании ПИР Банка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Кроме того, Арбитражный суд Волгоградской области 12 декабря принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «КОР». Ликвидатором назначено также АСВ.

Напомним, лицензия у банка «КОР» была отозвана 5 октября этого года, у ПИР Банка — 12 октября. Объясняя эти решения, Центробанк сделал акцент на выявлении в деятельности банков транзитных сомнительных операций; в числе прочего регулятор указывал, что бизнес-модель АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц.



В ноябре ЦБ опубликовал данные, согласно которым «дыра» в капитале ПИР Банка достигает почти 1,97 млрд рублей.